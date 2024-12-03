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17:52, 3 декабря 2024Мир

Главная оппозиционная партия Южной Кореи вызвала депутатов в парламент

Yonhap: оппозиционная партия «Тобуро» вызвала своих депутатов в парламент
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Kalker / dpa / Globallookpress.com

Главная оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» вызвала своих депутатов в парламент после объявленного военного положения в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap.

Лидер партии Ли Джэ Мен призвал законодателей провести заседание, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и начать необходимые процедуры для отмены военного положения. Он также назвал объявление чрезвычайного положения президентом Южной Кореи Юном Сок Елем «неконституционным», осудив его как шаг, «идущий против народа».

«Президент Юн объявил чрезвычайное военное положение без причины. Танки, бронетехника и солдаты с ружьями и мечами скоро будут контролировать страну», — сказал Ли.

Ранее командующий военным положением Пак Ан Су распорядился приостановить работу парламента и деятельности политических партий. Кроме того, под контроль военных взята деятельность всех средств массовой информации.

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