Военные приостановили работу парламента в Южной Корее

Yonhap: командующий военным положением приостановил работу парламента

Командующий военным положением распорядился приостановить работу парламента и деятельности политических партий. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Деятельность, связанная с Национальной ассамблеей, запрещена политическими партиями: командующий военным положением», — отмечается в материале агентства.

Кроме того, под контроль военных взята деятельность всех средств массовой информации.

Ранее лидер Демократической партии Ли Джэ Мен заявил, что военные могут арестовать оппозиционных депутатов парламента Южной Кореи, в случае если они попытаются отменить принятое президентом Южной Кореи Юн Сок Елем решение о введении военного положения.

Также агентство Yonhup приводит слова лидера правящей партии «Сила народа» Хана Дон Хун. По его словам, решение президента Юн Сок Еля ввести военное положение было «неправильным».