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02:00, 3 декабря 2024Из жизни

Годами совращавшая 14-летних школьников учительница оказалась на свободе

В Канаде учительницу, которая годами совращала учеников, выпустили под залог
Никита Савин
Никита Савин

Фото: freepik

Учительница из Канады, которая годами совращала учеников, оказалась на свободе во второй раз. Об этом сообщает CBC News.

40-летняя Келли-Энн Дженнингс из города Питерборо, провинция Онтарио, оказалась за решеткой в начале сентября. Женщина работала в католической школе имени Антония Великого с 2016 года. В общей сложности ей предъявили 18 обвинений. Среди прочего, ее подозревали в сексуальных домогательствах, изнасиловании малолетних, а также в изготовлении и хранении детской порнографии.

Следователями были обнаружены как минимум трое бывших школьников, с которыми Дженнингс занималась сексом. В судебных документах указано, что все ее жертвы были младше 16 лет. Позже выяснилось, что одним из пострадавших был мальчик, не достигший 14-летнего возраста. Вскоре после ареста Дженнингс выпустили под залог, однако 24 октября снова арестовали за нарушение условий освобождения.

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В полиции сообщили, что женщина появилась в общественном месте, где находились дети, чего не имела права делать. Несмотря на это, 28 ноября Дженнингс снова вышла из тюрьмы под залог. Более того, теперь женщине можно находиться в местах присутствия детей при условии, что с ней будут ее дети или поручитель, инспектор полиции Кэти Эндрюс.

Школа имени Антония Великого пока не уволила учительницу, однако она находится в неоплачиваемом отпуске и не имеет права появляться на рабочем месте. Суд над ней должен начаться в декабре.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Флорида, которая совратила ученика частной школы Церкви адвентистов седьмого дня. За решетку попала 35-летняя Кэндис Эллисон Браун из города Уэстон.

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