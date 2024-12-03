Илон Маск назвал самую большую угрозу для человечества

Маск: падение уровня рождаемости — самая большая угроза для человечества

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал падение уровня рождаемости самой большой угрозой для человечества. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Сильнейшее падение уровня рождаемости — самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор», — написал он.

Так Маск отреагировал на публикацию с графиком, в котором отражено падение уровня рождаемости ниже коэффициента воспроизводства населения с 1960-х годов.

Ранее Илон Маск раскритиковал решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. По его мнению, данный поступок может негативно сказаться на целостности и «добросовестности» США.