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21:05, 3 декабря 2024Мир

Илон Маск назвал самую большую угрозу для человечества

Маск: падение уровня рождаемости — самая большая угроза для человечества
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Allison Robbert / CNP/ Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал падение уровня рождаемости самой большой угрозой для человечества. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Сильнейшее падение уровня рождаемости — самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор», — написал он.

Так Маск отреагировал на публикацию с графиком, в котором отражено падение уровня рождаемости ниже коэффициента воспроизводства населения с 1960-х годов.

Ранее Илон Маск раскритиковал решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. По его мнению, данный поступок может негативно сказаться на целостности и «добросовестности» США.

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