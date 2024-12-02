Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:31, 2 декабря 2024Мир

«Это нехорошо». Маск раскритиковал решение Байдена о помиловании сына

Маск: решение Байдена помиловать сына Хантера грозит целостности США
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. По его мнению, данный поступок может негативно сказаться на целостности Соединенных Штатов.

«Меня не волнуют проблемы с наркотиками, но ставить под сомнение добросовестность Соединенных Штатов — это нехорошо», — подчеркнул Маск.

Таким образом предприниматель напомнил, что в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra сын американского лидера солгал в письменной форме, заявив, что не принимает наркотики, в то время как закон запрещает наркозависимым владеть огнестрельным оружием.

Фото: Mike Blake / Reuters

Байден отвергал возможность помилования сына

Хантер Байден изначально обвинялся в налоговых нарушениях. Однако 11 июня суд присяжных в городе Уилмингтон признал его виновным по трем пунктам обвинения в незаконном владении оружием. В частности, его обвинили в том, что в 2018 году он купил револьвер Colt Cobra 38 Special, солгав в анкете, что не употребляет наркотики, хотя на самом деле с 2015 по 2019 год страдал наркотической зависимостью.

Впоследствии Хантер потребовал отменить обвинительный приговор в деле о нарушении правил оборота оружия и провести повторный процесс. Как отметила сторона защиты, окружной суд, который признал сына президента виновным по всем трем пунктам, не располагал необходимыми полномочиями для формирования жюри присяжных.

При этом Байден-старший отвергал возможность помиловать сына. По подсчетам телеканала Fox News, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла об этом шесть раз.

Фото: Craig Hudson / Reuters

Хантер назвал своей миссией помощь людям с зависимостями

После помилования отцом по двум судебным делам Хантер заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями.

Я признал свою ответственность за ошибки, совершенные в самые мрачные дни периода зависимости

Хантер Байденсын президента США Джо Байдена

Сын президента подчеркнул, что эти ошибки использовались для того, чтобы публично унижать и стыдить его и его семью в политических играх.

Материалы по теме:
«Байден идет к третьей мировой войне» Что думает о конфликте на Украине кандидат Трампа в вице-президенты США?
«Байден идет к третьей мировой войне»Что думает о конфликте на Украине кандидат Трампа в вице-президенты США?
8 ноября 2024
«Карикатура на тему демократии». Байден помиловал своего сына по двум делам. Как он это объяснил?
«Карикатура на тему демократии». Байден помиловал своего сына по двум делам. Как он это объяснил?
Сегодня

Указ о помиловании Байден подписал вечером 1 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Он напомнил, что пообещал не вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции США.

В свою очередь, член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин заявила, что Байден, помиловав Хантера, признал, что тот фактически является преступником. По ее словам, Хантер Байден нарушил законы, касающиеся огнестрельного оружия, а также законы об иноагентах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о невозможности вернуть потерянные территории

      «Газпром» нарастил поставки газа в Китай до максимума

      Угрозу Трампа наказать за отказ от доллара назвали неосуществимой

      Доля Windows 11 неожиданно упала

      В США указали на проблему обученной в Европе бригады ВСУ

      В Госдуме высказались о возможных переговорах России и Украины

      Переживший самое смертоносное цунами мужчина раскрыл секрет своего спасения

      Местонахождение Гуфа раскрыли

      Беспилотник ВСУ рухнул на автобус в российском регионе

      Жена российского генерала назвала главную проблему участников СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше