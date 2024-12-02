Маск: решение Байдена помиловать сына Хантера грозит целостности США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера. По его мнению, данный поступок может негативно сказаться на целостности Соединенных Штатов.

«Меня не волнуют проблемы с наркотиками, но ставить под сомнение добросовестность Соединенных Штатов — это нехорошо», — подчеркнул Маск.

Таким образом предприниматель напомнил, что в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra сын американского лидера солгал в письменной форме, заявив, что не принимает наркотики, в то время как закон запрещает наркозависимым владеть огнестрельным оружием.

Фото: Mike Blake / Reuters

Байден отвергал возможность помилования сына

Хантер Байден изначально обвинялся в налоговых нарушениях. Однако 11 июня суд присяжных в городе Уилмингтон признал его виновным по трем пунктам обвинения в незаконном владении оружием. В частности, его обвинили в том, что в 2018 году он купил револьвер Colt Cobra 38 Special, солгав в анкете, что не употребляет наркотики, хотя на самом деле с 2015 по 2019 год страдал наркотической зависимостью.

Впоследствии Хантер потребовал отменить обвинительный приговор в деле о нарушении правил оборота оружия и провести повторный процесс. Как отметила сторона защиты, окружной суд, который признал сына президента виновным по всем трем пунктам, не располагал необходимыми полномочиями для формирования жюри присяжных.

При этом Байден-старший отвергал возможность помиловать сына. По подсчетам телеканала Fox News, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла об этом шесть раз.

Фото: Craig Hudson / Reuters

Хантер назвал своей миссией помощь людям с зависимостями

После помилования отцом по двум судебным делам Хантер заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями.

Я признал свою ответственность за ошибки, совершенные в самые мрачные дни периода зависимости Хантер Байден сын президента США Джо Байдена

Сын президента подчеркнул, что эти ошибки использовались для того, чтобы публично унижать и стыдить его и его семью в политических играх.

Указ о помиловании Байден подписал вечером 1 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Он напомнил, что пообещал не вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции США.

В свою очередь, член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин заявила, что Байден, помиловав Хантера, признал, что тот фактически является преступником. По ее словам, Хантер Байден нарушил законы, касающиеся огнестрельного оружия, а также законы об иноагентах.