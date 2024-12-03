Известная актриса пришла на премьеру фильма в прозрачном платье без бюстгальтера

Известная английская актриса Эмма Коррин вышла в свет в откровенном образе. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Звезда, прославившаяся ролью принцессы Дианы в сериале «Корона», посетила премьеру фильма ужасов «Носферату» в Берлине. Она появилась на красной дорожке в прозрачном мини-платье бренда Saint Laurent зеленого цвета, оформленного вставками из синего и красного кружева. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.

Также знаменитость надела остроносые туфли на шпильках и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

В мае Эмма Коррин попала на обложку журнала Harper’s Bazaar с волосами под мышками и вызвала ажиотаж в сети.