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20:40, 3 декабря 2024Ценности

Известная актриса пришла на премьеру фильма в прозрачном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ralf Myller / Globallookpress.com

Известная английская актриса Эмма Коррин вышла в свет в откровенном образе. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Звезда, прославившаяся ролью принцессы Дианы в сериале «Корона», посетила премьеру фильма ужасов «Носферату» в Берлине. Она появилась на красной дорожке в прозрачном мини-платье бренда Saint Laurent зеленого цвета, оформленного вставками из синего и красного кружева. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.

Также знаменитость надела остроносые туфли на шпильках и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

В мае Эмма Коррин попала на обложку журнала Harper’s Bazaar с волосами под мышками и вызвала ажиотаж в сети.

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