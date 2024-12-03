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21:34, 3 декабря 2024Бывший СССР

Киевский писатель озвучил число арестованных по статье о госизмене на Украине

Таксюр: на Украине по статье о госизмене арестовано более 20 тыс. человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Киевский писатель, член движения «Другая Украина» Ян Таксюр озвучил число арестованных на Украине по статье о госизмене. По его словам, число заключенных под стражу по «политическим» обвинениям составляет более 20 тысяч человек, передает ТАСС.

Сам Таксюр был приговорен к 12 годам лишения свободы по статье о госизмене, он был передан в Россию в рамках обмена в 2023 году.

«Сегодня на Украине по "политической" статье 111 (государственная измена), по которой сидел я, уже арестованы более 20 тысяч человек, причем большинство из них ни в чем абсолютно не виноваты, они ничего не делают этому режиму», — заявил литератор.

Он привел в пример православного журналиста Дмитрия Скворцова, написавшего более 500 статей в защиту православия, который уже год и восемь месяцев находится под стражей. Таксюр обвинил украинские власти в том, что они преследуют верующих и вынуждают «отречься от православия».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в данный момент на Украине регулярно нарушаются права и свободы миллионов мирных граждан. По его словам, власти страны позволяют свершаться надругательству над исторической памятью и потворствуют гонениям на каноническую церковь.

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