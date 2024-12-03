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14:50, 3 декабря 2024Бывший СССР

Путин заявил о массовом нарушении прав и свобод людей на Украине

Путин: на Украине происходят массовые нарушения прав и свобод миллионов людей
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В данный момент на Украине регулярно нарушаются права и свободы миллионов мирных граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«На Украине происходят массовые нарушения прав и свобод миллионов людей», — подчеркнул глава государства. По его словам, власти страны позволяют свершаться надругательству над исторической памятью и потворствуют гонениям на каноническую церковь.

Президент добавил, что теперь все больше людей осознают, что именно легло в основу украинского конфликта, развязанного станами Запада. Путин подчеркнул, что преступлениям против мирного населения страны и организованным Украиной терактам не было и никогда не будет оправдания.

Ранее в США раскритиковали главу Украины Владимира Зеленского за преследование Украинской православной церкви (УПЦ). Адвокат Роберт Амстердам заметил, что политику должно быть стыдно из-за принятия закона о запрете канонической церкви в стране.

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