Путин заявил о массовом нарушении прав и свобод людей на Украине

Путин: на Украине происходят массовые нарушения прав и свобод миллионов людей

В данный момент на Украине регулярно нарушаются права и свободы миллионов мирных граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«На Украине происходят массовые нарушения прав и свобод миллионов людей», — подчеркнул глава государства. По его словам, власти страны позволяют свершаться надругательству над исторической памятью и потворствуют гонениям на каноническую церковь.

Президент добавил, что теперь все больше людей осознают, что именно легло в основу украинского конфликта, развязанного станами Запада. Путин подчеркнул, что преступлениям против мирного населения страны и организованным Украиной терактам не было и никогда не будет оправдания.

Ранее в США раскритиковали главу Украины Владимира Зеленского за преследование Украинской православной церкви (УПЦ). Адвокат Роберт Амстердам заметил, что политику должно быть стыдно из-за принятия закона о запрете канонической церкви в стране.