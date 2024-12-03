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16:26, 3 декабря 2024Культура

Легендарная советская актриса рассказала о съемках в клипе Шнурова

Актриса Светлана Немоляева рассказала, почему снялась в клипе Сергея Шнурова
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Светлана Немоляева, известная по ролям в фильмах «Служебный роман» и «Гараж», сообщила, что снялась в клипе Сергея Шнурова после знакомства с лидером группы «Ленинград», которому поставила жесткие условия. Об этом артистка рассказала порталу «Абзац».

Народная артистка РСФСР призналась, что не разделяет отношения Шнура к мату в песнях. Однако решила принять участие в проекте после личной встречи.

«Я нецензурные слова ненавижу, поэтому поставила условие: будет прилично и без нецензурщины — соглашусь. Конечно, это была авантюра. Оценить его музыку по достоинству не могу, но главное, чтобы все было прилично», — рассказала Немоляева.

Также Светлана рассказал, что при первой встрече Шнуров был почтителен, вежлив и подобрал для первой встречи с 87-летней актрисой элегантный образ.

Ранее стало известно, что легендарная советская актриса снялась в клипе группы «Ленинград». По словам Немоляевой, на съемки Шнуров пригласил ее через агента.

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