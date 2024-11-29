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15:03, 29 ноября 2024Культура

87-летняя звезда «Служебного романа» снялась в клипе группы «Ленинград»

87-летняя актриса Немоляева рассказала, что снялась в клипе группы «Ленинград»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Фирсов / Коммерсантъ

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева рассказала, что снялась в клипе группы «Ленинград». Ее слова приводит Telegram-канал POPCAKE.

Актриса рассказала, что лично не знакома с лидером музыкального коллектива Сергеем Шнуровым, но снималась с ним в одном фильме несколько лет назад. На съемки артист пригласил ее через агента. «Я не знаю, что получилось. Я тревожусь из-за этого. Для меня это первый опыт [съемок в клипе]. Это моя премьера», — поделилась звезда советских фильмов.

Ранее Сергей Шнуров заявил, что певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, не будет солисткой группы «Ленинград» после выхода совместного альбома.

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