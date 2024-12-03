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20:28, 3 декабря 2024Забота о себе

Людям старше 50 лет порекомендовали один популярный напиток

Диетолог Редина: какао содержит важные для пожилых полифенолы и антиоксиданты
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Какао богато цинком, магнием, железом и множеством других полезных микроэлементов, которые способствуют хорошему самочувствию, рассказала диетолог Ольга Редина. Этот популярный напиток она рекомендовала включить в рацион людям старше 50 лет в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Рединой, в какао содержатся полезные для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы полифенолы, что важно для пожилых людей. Также, продолжила диетолог, напиток может улучшить настроение людям пожилого возраста благодаря содержанию триптофана — предшественника серотонина, гормона, отвечающего за чувство счастья и удовлетворения жизнью.

Кроме того, какао — хороший источник антиоксидантов, помогающих бороться со свободными радикалами и препятствующих преждевременному старению клеток, и флавоноидов, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и обладающих противовоспалительным действием.

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Диетолог призвала ограничиваться двумя-тремя чашками напитка в день. Кроме того, она не рекомендовала употреблять какао людям с индивидуальной непереносимостью кофеина, с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, а также гастроэзофагеальным рефлюксом, хроническими заболеваниями печени, проблемами с желчным пузырем, аритмией, высоким артериальным давлением.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова посоветовала россиянам покупать искусственную икру для украшения салатов и закусок к Новому году. По ее словам, этот продукт делают из бурых водорослей, благодаря чему он получается полезным и низкокалорийным.

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