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19:07, 21 ноября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали покупать искусственную икру к Новому году

Диетолог Дианова назвала имитированную икру недорогим и полезным продуктом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Имитированная икра — это недорогой и полезный для здоровья продукт, считает врач-диетолог Нурия Дианова. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Дианова посоветовала россиянам покупать искусственную икру для украшения салатов и закусок к Новому году. По ее словам, этот продукт делают из бурых водорослей, благодаря чему он получается полезным и низкокалорийным: в 100 граммах имитированной икры всего около 50 килокалорий. «Получается, что она в силу низкой калорийности и отсутствия большого количества жиров не является нагрузочной для новогоднего стола», — подчеркнула врач.

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Дианова уточнила, что имитированная икра подойдет людям, которые собираются включить в праздничное меню традиционные новогодние салаты, но хотят снизить их калорийность и избежать обострения заболеваний поджелудочной железы.

Ранее стало известно о падении спроса на натуральную красную икру в Москве. Вместо натуральной, покупки которой снизились на 21 процент, жители столицы стали приобретать имитированную икру — ее популярность выросла на 12 процентов.

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