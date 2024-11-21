Россиянам посоветовали покупать искусственную икру к Новому году

Диетолог Дианова назвала имитированную икру недорогим и полезным продуктом

Имитированная икра — это недорогой и полезный для здоровья продукт, считает врач-диетолог Нурия Дианова. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Дианова посоветовала россиянам покупать искусственную икру для украшения салатов и закусок к Новому году. По ее словам, этот продукт делают из бурых водорослей, благодаря чему он получается полезным и низкокалорийным: в 100 граммах имитированной икры всего около 50 килокалорий. «Получается, что она в силу низкой калорийности и отсутствия большого количества жиров не является нагрузочной для новогоднего стола», — подчеркнула врач.

Дианова уточнила, что имитированная икра подойдет людям, которые собираются включить в праздничное меню традиционные новогодние салаты, но хотят снизить их калорийность и избежать обострения заболеваний поджелудочной железы.

Ранее стало известно о падении спроса на натуральную красную икру в Москве. Вместо натуральной, покупки которой снизились на 21 процент, жители столицы стали приобретать имитированную икру — ее популярность выросла на 12 процентов.