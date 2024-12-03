Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку в случае вотума недоверия

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался уходить в отставку с поста главы государства. Об этом он заявил в ходе визита в Саудовскую Аравию, передает ТАСС.

«Меня дважды избирал французский народ. Я очень горжусь этим и буду оправдывать это доверие со всей присущей мне энергией до последней секунды», — сказал он.

Макрон подчеркнул, что слухи о его отставке являются «политической фантастикой». Он отметил, что не покинет пост президента, даже если парламент вынесет вотум недоверия действующему правительству Франции.

Ранее во Франции назвали отставку Макрона вопросом на ближайшие месяцы. «Отставка кабмина может поднять вопрос об отставке Макрона. Очевидно, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие месяцы», — заявил телеканалу BFMTV один из экспертов.