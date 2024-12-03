МИД призвал россиян в Южной Корее сохранять спокойствие

МИД РФ призвал находящихся в Южной Корее россиян сохранять спокойствие

МИД России призывает находящихся в Южной Корее российских граждан сохранять спокойствие и не участвовать в массовых мероприятиях. Об этом сообщается в официальном канале ведомства в Telegram.

«Призываем российских граждан, находящихся в Республике Корея, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях», — говорится в публикации.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил в стране военное положение, объяснив это необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».