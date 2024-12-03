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18:00, 3 декабря 2024Мир

МИД призвал россиян в Южной Корее сохранять спокойствие

МИД РФ призвал находящихся в Южной Корее россиян сохранять спокойствие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

МИД России призывает находящихся в Южной Корее российских граждан сохранять спокойствие и не участвовать в массовых мероприятиях. Об этом сообщается в официальном канале ведомства в Telegram.

«Призываем российских граждан, находящихся в Республике Корея, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях», — говорится в публикации.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил в стране военное положение, объяснив это необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

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