Москвичам рассказали о грядущих коротких морозах

Синоптик Шувалов: в столицу ненадолго придут морозы

В Москву ненадолго придут морозы, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода возвращается в климатическую норму, объяснил синоптик. Холодать начнет в среду, 4 декабря. До конца недели в столице будет 3–5 градусов мороза днем, в ночные часы местами ожидается до 7–9 градусов ниже нуля. Осадков стоит ждать только в среду, они будут небольшими: лежащий на улицах слой снега достигнет 1–2 сантиметров. После 4 декабря осадков не ожидается из-за роста атмосферного давления.

Ветер на этой неделе сменится с северо-восточного на восточный и юго-восточный. В выходные, 7 и 8 декабря, он будет достаточно плотным, с порывами до 10 метров в секунду.

При этом столичный регион вернется в климатические рамки ненадолго: оттепель начнется в начале следующей недели. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что днем в четверг, 5 декабря, и в ночь на пятницу, 6 декабря. в столице ожидается похолодание до минус пяти и минус девяти градусов Цельсия соответственно. Погоду будет определять антициклон. В среду, 4 декабря, он накроет северо-западные территории России, а к пятнице продвинется до Перми и Кирова.