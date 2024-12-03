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14:43, 3 декабря 2024Силовые структуры

Москвичка обвинила массажиста в домогательствах во время сеанса

В Москве массажист из Таджикистана домогался клиентки во время сеанса
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: didesign021 / Shutterstock / Fotodom

В Москве арестовали 39-летнего массажиста из Таджикистана, домогавшегося клиентки во время сеанса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По данным издания Baza, 20-летняя клиентка пришла в салон на проспекте Жукова по рекомендации. Она записалась на пробный сеанс к женщине-массажистке. Качество оказанных услуг девушке понравилось, поэтому она продолжила посещение салона. Однако на выбранную дату принять пострадавшую мог только мастер-стажер. Во время массажа он стал приставать к девушке и трогать ее в интимных местах. Насилие длилось более двух часов. Пострадавшая была в ступоре и не могла сопротивляться. Уже после сеанса она позвонила и рассказала о произошедшем мужу.

Обвиняемый уже признал вину. Он уволен из салона.

Ранее в Омске суд приговорил к 18,5 года лишения свободы мужчину по делу о захвате заложницы и изнасиловании ее.

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