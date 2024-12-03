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20:16, 3 декабря 2024Путешествия

Мужчина оказался единственным пассажиром самолета из-за задержки рейса и был потрясен

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @delta / Reddit

Мужчина случайно оказался единственным пассажиром самолета и был потрясен заботой членов экипажа. Об этом он рассказал на форуме Reddit.

По словам автора публикации, он купил билет на рейс Delta Air Lines, однако в аэропорту стало известно, что вылет задержится на 14 часов. Спустя указанное время пассажир пришел к выходу на посадку и обнаружил, что там никого нет. Оказалось, что все остальные путешественники вылетели другими рейсами, поэтому самолет был в полном распоряжении мужчины.

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По его словам, бортпроводники сделали все возможное, чтобы полет стал для него незабываемым. А пилоты и вовсе пригласили его в свою кабину и побеседовали с ним. В комментариях пользователи восхитились историей пассажира и заметили, что 14-часовая задержка стоила такого полета.

Ранее туристка из Джерси отметила день рождения с друзьями на Ибице и вернулась домой в пустом самолете. Члены экипажа встретили ее как VIP-персону, поделилась женщина.

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