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14:28, 3 декабря 2024Из жизни

Мужчина помог поймать трехметрового крокодила и унес его на плечах

В Индии мужчина унес на плечах из деревни трехметрового крокодила
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Мужчина из Индии унес огромного крокодила на плечах и попал на видео. Об этом пишет Hindustan Times.

Необычный случай произошел в деревне Паутхиякурд, штат Уттар-Прадеш. В ноябре в пруду рядом с деревней поселился крупный трехметровый крокодил. Поскольку в Индии нападения этих хищников нередки, местные жители стали опасаться подходить к воде. Они оповестили о случившемся Департамент лесного хозяйства. На место прибыли специалисты по обращению с крокодилами. Три недели они наблюдали за рептилией, прежде чем смогли поймать крокодила в ловушку и вытащить из пруда. Им помогли местные жители.

Как только хищника поймали и обездвижили, его решили выпустить в естественную среду обитания. Один из сотрудников Департамента лесного хозяйства взвалил его на плечи и унес к реке Ямуна. Этот момент попал в объектив видеокамеры и стал расходиться по сети.

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Хищника отпустили на берегу реки и позволили ему уплыть.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве две женщины отбились от напавшего на них у реки крокодила, а потом сбежали из больницы, куда их доставили ранеными. При этом их родные заявили, что пострадавшие нуждаются в лечении.

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