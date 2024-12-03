Мужчина ударил россиянку ножом на глазах у ребенка из-за замечания

Суд в Москве дал 10 лет мужчине, дважды ударившему ножом женщину из-за замечания

Люблинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 45-летнего Гафура Дадажанова, который дважды ударил женщину ножом на глазах у ее ребенка из-за сделанному ему замечания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 и пункту «и» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

Как установил суд, вечером 24 августа Дадажанов, находясь в состоянии алкогольного опьянения около автобусной остановки в 1-м Капотнинском проезде, угрожал группе подростков. Получив замечание от женщины, которая проходила мимо с малолетним ребенком, он разозлился, начал угрожать прохожей расправой и дважды ударил ее ножом.

Ранее в центре Москвы росгвардейцы задержали пожилого охранника, который поссорился с коллегой и ударил его ножом в живот.