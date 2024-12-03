В Москве пожилой охранник поссорился с коллегой и ударил его ножом в живот

В Москве росгвардейцы задержали охранника, ударившего коллегу ножом в живот

В центре Москвы росгвардейцы задержали пожилого охранника, который поссорился с коллегой и ударил его ножом в живот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

По данным ведомства, сигнал «тревога» поступил из одного из торговых объектов на Таганской улице. К прибывшим на место силовикам обратился начальник охраны и рассказал, что между двумя его подчиненными произошел конфликт. В результате ссоры один из них нанес ранение в живот коллеге.

Злоумышленником оказался 65-летний волгоградец, его доставили в отдел полиции. Он во всем сознался.

Ранее 23-летнему жителю Новосибирской области дали срок за нападение с ножом на пожилых родственников.