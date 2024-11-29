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09:35, 29 ноября 2024Силовые структуры

Напавшему с ножом на своих дедушку и бабушку россиянину дали срок

В Новосибирской области пенсионеры отбились от напавшего на них с ножом внука
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Новосибирской области 23-летнему россиянину дали срок за покушение на пожилых родственников. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 марта молодой человек находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Недовольные его аморальным поведением 70-летняя бабушка и 72-летний дедушка попытались вразумит юношу, но встретили грубый отпор. В результате вспыхнувшего конфликта, молодой человек взялся за нож и бросился на пожилых родственников. Он сумел нанести обоим несколько колющих ударов, но те оказали активное сопротивление, а потому довести расправу до конца, молодому человеку не удалось.

Раненных, но все еще живых пенсионеров доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Злоумышленник был задержан. Приговор суда — 9,6 лет колонии строгого режима.

21 ноября сообщалось, что вернувшийся из зоны СВО российский уголовник заколол возлюбленную и ее нового ухажера

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