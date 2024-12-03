На Тайване назвали цель применения Россией «Орешника»

Применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» показало доступность всей территории Украины для ударов российских войск. Об этом заявил глава Центра по исследованию политики, вооруженных сил и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня Оу Сифу, передает ТАСС.
По словам эксперта, целью применения новой ракеты могла быть «демонстрация возможностей наступательных вооружений нового типа, которым украинская сторона не может противостоять, и вся Украина находится в тени ударных возможностей России».
«Из-за высокой скорости гиперзвуковых баллистических ракет у обороняющейся стороны очень мало времени на реагирование. Имеющиеся у Украины зенитные ракетные системы абсолютно неспособны их перехватить», — отметил Оу Сифу.
Ранее экс-советник Пентагона Теодор Постол заявил, что ракеты «Орешник» не имеют аналогов в мире.