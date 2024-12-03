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13:16, 3 декабря 2024Мир

На Тайване назвали цель применения Россией «Орешника»

Тайваньский эксперт Сифу: «Орешник» показал доступность Украины для ударов РФ
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» показало доступность всей территории Украины для ударов российских войск. Об этом заявил глава Центра по исследованию политики, вооруженных сил и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня Оу Сифу, передает ТАСС.

По словам эксперта, целью применения новой ракеты могла быть «демонстрация возможностей наступательных вооружений нового типа, которым украинская сторона не может противостоять, и вся Украина находится в тени ударных возможностей России».

«Из-за высокой скорости гиперзвуковых баллистических ракет у обороняющейся стороны очень мало времени на реагирование. Имеющиеся у Украины зенитные ракетные системы абсолютно неспособны их перехватить», — отметил Оу Сифу.

Ранее экс-советник Пентагона Теодор Постол заявил, что ракеты «Орешник» не имеют аналогов в мире.

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