На Западе начали дискуссию о развертывании контингента ЕС для прекращения огня на Украине

Власти стран Европейского союза (ЕС) обсуждают возможность развертывания военного контингента для обеспечения скорейшего введения режима прекращения огня на Украине. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Agence France-Pressе (AFP), передает РИА Новости.
«Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня», — передает агентство беседу с европейским дипломатом.
Как указал один из собеседников AFP, на Западе пытаются определить, каким образом возможно предоставить Киеву гарантии безопасности.
Ранее источники газеты Le Monde рассказали, что в странах Европы вновь обсуждают отправку своих военнослужащих или бойцов частных военных компаний на Украину.