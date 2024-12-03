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12:50, 3 декабря 2024Мир

На Западе начали дискуссию о развертывании контингента ЕС для прекращения огня на Украине

В ЕС обсуждают развертывание контингента для прекращения огня на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти стран Европейского союза (ЕС) обсуждают возможность развертывания военного контингента для обеспечения скорейшего введения режима прекращения огня на Украине. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Agence France-Pressе (AFP), передает РИА Новости.

«Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня», — передает агентство беседу с европейским дипломатом.

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Как указал один из собеседников AFP, на Западе пытаются определить, каким образом возможно предоставить Киеву гарантии безопасности.

Ранее источники газеты Le Monde рассказали, что в странах Европы вновь обсуждают отправку своих военнослужащих или бойцов частных военных компаний на Украину.

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