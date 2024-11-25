В Европе заговорили об отправке военных на Украину после победы Трампа. Как на это реагирует Кремль?

Le Monde: Евросоюз снова заговорил об отправке войск на Украину из-за Трампа

В странах Европы вновь заговорили об отправке военных или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Однако солидарности по этому вопросу в Европейском союзе (ЕС) нет.

В частности, по имеющейся информации, президент Франции Эммануэль Макрон обсуждал возможность отправки солдат из ЕС на Украину с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Однако ряд европейских стран, в том числе Германия, не разделяют их мнение на этот счет.

«Между Великобританией и Францией продолжаются дискуссии относительно сотрудничества в области обороны, в частности, с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность», — заявил один из британских чиновников.

Уточняется, что поводом для возобновления дискуссии на эту тему стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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Кремль отреагировал на возможную отправку европейских военных на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной отправке Европой своих военнослужащих на Украину. Он напомнил, что подобные идеи и ранее звучали из разных европейских столиц. Однако приводились и контраргументы не в пользу этой инициативы.

Поэтому единого мнения у европейцев по этому вопросу нет, но, конечно, появляются какие-то горячие головы Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что неизвестно, насколько данная информация соответствуют действительности.

Париж, Лондон и Таллин допустили отправку военных и инструкторов на Украину

Несколькими днями ранее официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан заявил об изучении Парижем возможности обучения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого, по его словам, на Украину могут быть направлены инструкторы.

«Если речь идет о европейской коалиции, этот вопрос должен обсуждаться на уровне ЕС», — заявил дипломат.

Дипломат допустил, что в перспективе Франция может направить своих военных инструкторов на Украину, подчеркнув, что Париж и так много делает в вопросе обучения украинских военных.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что Соединенное Королевство может направить свои войска на помощь ВСУ. По его словам, это возможно, если победивший на выборах в США Дональд Трамп решит урезать финансовую помощь Киеву.

Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы Борис Джонсон бывший премьер-министр Великобритании

По его мнению, поддержка ВСУ является вложением средств в безопасность, якобы позволяющим не допустить еще большей угрозы.

Еще одной страной, которая выступила за отправку европейских военных на Украину, стала Эстония. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахна. По его словам, переброска военных сил на Украину подкрепит любое мирное соглашение, которое предложит Трамп. В связи с чем эстонский дипломат призвал лидеров ЕС быть готовыми отправить туда свои военные силы.

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В ЕС заявили об отсутствии решений по отправке военных на Украину

Представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано, в свою очередь, заявил, что никаких решений об отправке военных или миротворцев на Украину у Евросоюза нет.

Что касается, так сказать, «европейских военных сапог на земле», то решения об этом в ЕС на сегодняшний день нет Петер Стано представитель внешнеполитической службы ЕС

При этом, по его словам, позиция Евросоюза по Украине остается без изменений.