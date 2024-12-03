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10:29, 3 декабря 2024Мир

На Западе Россию назвали ключевым фактором в Сирии

Bloomberg: серьезным изменением в Сирии стали бы удары Россией по повстанцам
Семен Александров (редактор)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Серьезным изменением ситуации в Сирии стали бы удары России по позициям повстанцев. Ключевым фактором в Сирии Россию назвало агентство Bloomberg.

«Ситуация может кардинально измениться, если Россия, у которой есть авиабаза в стране, начнет массированные бомбардировки повстанцев с воздуха, как она делала девять лет назад», — говорится в материале.

При этом отмечается, что сейчас по сравнению с той ситуацией внимание России сосредоточено прежде всего на конфликте с Украиной.

Ранее газета Hürriyet сообщила, что новые переговоры по Сирии в рамках Астанинского формата с участием России, Турции и Ирана пройдут 6 декабря в столице Катара Дохе. При этом издание уточняет, что президент Сирии Башар Асад не передавал каких-либо посланий турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. В связи с этим вопрос о конкретном предмете переговоров является открытым.

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