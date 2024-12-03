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18:28, 3 декабря 2024Забота о себе

Назван вид спорта для профилактики деменции

Тренер Зубков: бокс является хорошей профилактикой деменции
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: master1305 / Freepik

Занятия боксом обеспечивают и физическую, и ментальную нагрузку, рассказал тренер, мастер спорта по боксу Евгений Зубков. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал этот вид спорта одним из способов профилактики деменции.

Зубков подчеркнул, что каждый правильно выполненный боксерский элемент требует тщательной и продолжительной отработки, а для выполнения каждого движения или подводящего упражнения мозг отправляет множество сигналов.

По словам тренера, боксерские тренировки — это хорошая профилактика деменции. «С возрастом происходят изменения в мозге и нервной системе. Бокс дает возможность формировать новые нейронные связи, потому что сложнокоординационные движения — это лучший способ их образовывать», — уточнил он.

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Необходимость принимать быстрые решения и планировать свои действия на тренировках и в поединках помогает поддерживать когнитивные функции, что важно для человека в любом возрасте, заключил Зубков.

Ранее онколог Леонид Доронин указал на неочевидный и приятный способ снизить развитие деменции. Он посоветовал заводить собак.

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