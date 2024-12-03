Центробанк ответил на «просьбу Снегурочке» о поддержке курса рубля

Зампред ЦБ РФ Заботкин заявил об отсутствии необходимости валютных интервенций

Банк России не видит необходимости в валютных интервенциях для поддержания курса рубля в определенном диапазоне. Об этом на конференции, посвященной 15-летию измерения инфляционных ожиданий населения, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, передает РБК.

По его словам, в регуляторе не разделяют мнение о положительном влиянии возврата к манипуляциям на валютном рынке, которые были в ходу до прихода на пост главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Таким образом Заботкин ответил на предложение первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова. Ранее топ-менеджер разместил в РБК колонку под названием «Письмо Деду Морозу и Снегурочке», где высказал пять пожеланий в адрес Минфина и Центробанка.

В том числе Пьянов указал, что два месяца курс доллара вырос с 90 рублей до 107 рублей, то есть на 20 процентов, что свидетельствует о чрезмерной волатильности. Она провоцирует рост инфляционных ожиданий, а тот перекладывается в инфляцию, с которой активно борется Центробанк. Зампред ВТБ предположил, что поддержание курса рубля в определенном диапазоне привело бы к меньшим потерям, чем такие скачки.