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13:27, 3 декабря 2024Путешествия

Неизвестная рыба укусила туристку в Таиланде и оставила ей 20-сантиметровую рану

Bangkok Post: рыба укусила туристку в Таиланде и оставила ей глубокую рану
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Day2505 / Shutterstock / Fotodom

Власти Таиланда выпустили предупреждение для туристов после того, как неизвестная рыба укусила путешественницу из Германии. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Жертвой неопознанного существа стала 57-летняя Эльке Майер, которая отдыхала в районе Такуа Па провинции Пхангнга на юге страны. 29 ноября рыба укусила женщину за правую голень и оставила туристке глубокую овальную рану длиной около 20 сантиметров.

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Иностранку доставили в больницу, ее состояние оценивается как стабильное. Местные власти уточнили, что такие инциденты случаются крайне редко. Сейчас они ждут расследования морских биологов, которые должны определить вид этой рыбы.

Тем временем на Кубе российские туристы подверглись атаке агрессивных мух. Из-за насекомых отдыхающие покрылись красными волдырями.

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