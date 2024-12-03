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15:29, 3 декабря 2024Силовые структуры

Обвиняемый в покушении на теракт на Запорожской АЭС выступил в суде с заявлением

Сотрудник ЗАЭС Потынга признался в покушении на теракт во время визита МАГАТЭ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Обвиняемый по уголовному делу о покушении на теракт на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Сергей Потынга выступил с заявлением в Южном окружном военном суде. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимый заявил, что полностью признает вину в инкриминируемом ему преступлении.

По данным следствия, работавший на ЗАЭС инженером цеха тепловой автоматики и измерений мужчина собирался устроить там взрыв во время визита делегации Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Из обвинительного заключения, оглашенного в суде прокурором, следует, что Потынга вступил в террористическое сообщество военной разведки Украины и в мае 2023 года стал собирать сведения об автомобилях, которые могут заезжать на территорию атомной станции. Он забрал из тайника взрывное устройство массой до одного килограмма в тротиловом эквиваленте и закрепил его под днищем машины, на которую ему указал сотрудник украинской разведки. Однако водитель нашел бомбу и ее обезвредили, а в декабре 2023 года силовики вышли на след Потынги и задержали его.

Ему предъявлены обвинения по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), 205 («Покушение на теракт») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

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