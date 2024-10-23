ТАСС: сотрудника Запорожской АЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ

Инженера цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС Сергея Потынга обвинили в покушении на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом сообшает ТАСС.

По данным агенства, сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины связался с Потынгом и рассказал ему о планах совершить в мае 2023 года теракт на территории Запорожской АЭС. Целью теракта было дискредитировать Россию перед международным сообществом, что даст Украине возможность получить поддержку и финансирование от мирового сообщества.

Потынгу вменяются преступления по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), части 3 статьи 30, пунктов «а,б» части 3 статьи 205 («Покушение на совершение террористического акта») и части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ.

Ранее сообщалось, что Потынг, работая инженером цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС, «вступил в состав террористического сообщества», созданного сотрудниками ГУР Минобороны Украины. По заданию куратора он собирал данные об автомобилях, имеющих доступ на территорию АЭС, маршрутах их движения и местах стоянки с помощью фотосъемки, а затем передавал их через мессенджер.

В мае 2023 года ему через тайник передали взрывчатку и поручили подорвать сотрудника правоохранительных органов в Энергодаре. Эту взрывчатку Потынг заложил под днище машины, используемой должностным лицом, однако не успел совершить подрыв, так как был задержан.