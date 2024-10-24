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19:26, 24 октября 2024Силовые структуры

Обвиненному в покушении на членов МАГАТЭ сотруднику ЗАЭС продлили арест

Инженеру ЗАЭС Потынгу продлили арест до 10 апреля 2025 года по делу о теракте
Начало событий в новости Сотрудника Запорожской АЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ
Делегация МАГАТЭ на ЗАЭС

Делегация МАГАТЭ на ЗАЭС . Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Южный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей сотруднику Запорожской АЭС (ЗАЭС) Сергею Потынгу, обвиненному в покушении на членов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Инженеру цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС вменяется часть 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), часть 3 статьи 30, пункты «а», «б» части 3 статьи 205 («Покушение на теракт») и часть 4 статьи 222.1 («Незаконное хранение и перевозка взрывных устройств») УК РФ. Он пробудет под арестом до 10 апреля 2025 года.

Предварительно, с Потынгом связался сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины и сообщил ему о планах совершить теракт на территории ЗАЭС в мае 2023 года. Целью такого действия стала дискредитация России перед международным сообществом, что бы дало Украине возможность получить от них финансирование и поддержку.

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      Олеся Мицкевич
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