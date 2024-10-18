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09:20, 18 октября 2024Силовые структуры

В Запорожье осудят гражданина Украины за попытку подрыва сотрудника полиции

Инженера Запорожской АЭС Потынга осудят за попытку теракта по заданию Украины

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Украины, инженера Запорожской АЭС Сергея Потынга, который совершил попытку теракта в отношении сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Мужчина обвиняется по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта»), и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ. Он находится под стражей. Его дело будет рассматривать Южный окружной военный суд.

По версии следствия, Потынг, работая инженером цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС, вступил в состав террористического сообщества, созданного сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. По заданию куратора он совершил сбор данных об автомобилях, имеющих доступ на территорию АЭС, маршрутах их движения и местах стоянки с помощью фотосъемки, а затем передал их через мессенджер.

В мае 2023 года ему через тайник передали взрывчатку и поручили подорвать сотрудника правоохранительных органов в Энергодаре. Эту взрывчатку Потынг заложил под днище машины, используемой должностным лицом, однако не довел свой умысел до конца, так как был задержан силовиками.

Ранее Верховный суд Республики Саха (Якутия) приговорил к четырем годам колонии общего режима 40-летнего местного жителя, который сотрудничал с ГУР Украины и наносил надписи против специальной военной операции на баннерах.

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      Олеся Мицкевич
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