Одна из самых опасных стран мира собралась подписать соглашение о безвизе с Россией

Вице-премьер Мьянмы: страна собралась подписать соглашение с Россией о безвизе

Мьянма собралась подписать с Россией меморандум о взаимопонимании, который предполагает возможность безвизовых поездок гражданами обоих государств. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-премьер и министр иностранных дел одной из самых опасных стран мира Тан Све.

«Мы все согласовали и находимся на финальном этапе, — отметил глава ведомства. — У нас нет ограничений в отношении срока, в течение которого будет действовать меморандум».

По словам министра, соглашение можно будет продлевать каждые пять лет. Благодаря ему жители России и Мьянмы смогут совершать безвизовые поездки на срок до 30 дней. «Это должно содействовать налаживанию более тесных контактов между людьми», — добавил он.

Ранее власти Пакистана, который также считается одной из самых опасных стран мира, захотели запустить прямое авиасообщение с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил министр коммуникаций, приватизации и инвестиций исламской республики Абдул Алим Хан.