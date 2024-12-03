Оппенгеймер усомнился в возможности избавиться от ядерного оружия

Оппенгеймер: мир все меньше готов избавиться от ядерного оружия

Мир все меньше готов избавиться от ядерного оружия и с каждым годом вероятность такого сценария лишь снижается. Об этом заявил Чарльз Оппенгеймер, внук создателя американской атомной бомбы Роберта Оппенгеймера в ходе заседания Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Reuters.

«Откровенно говоря, мы не избавимся от него. Моей миссией было избавиться от него. Но, чем дольше я этим занимаюсь, тем менее вероятным мне это кажется», — рассказал внук изобретателя.

18 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) заявил, что человечество не сможет пережить сиквел «Оппенгеймера» в случае начала ядерной войны. В частности, он упомянул фильм режиссера Кристофера Нолана, который, по его мнению, показал всему миру «суровую реальность ядерного конца».