Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 3 декабря 2024Мир

Оппенгеймер усомнился в возможности избавиться от ядерного оружия

Оппенгеймер: мир все меньше готов избавиться от ядерного оружия
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gabe Ginsberg / Getty Images

Мир все меньше готов избавиться от ядерного оружия и с каждым годом вероятность такого сценария лишь снижается. Об этом заявил Чарльз Оппенгеймер, внук создателя американской атомной бомбы Роберта Оппенгеймера в ходе заседания Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Reuters.

«Откровенно говоря, мы не избавимся от него. Моей миссией было избавиться от него. Но, чем дольше я этим занимаюсь, тем менее вероятным мне это кажется», — рассказал внук изобретателя.

18 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) заявил, что человечество не сможет пережить сиквел «Оппенгеймера» в случае начала ядерной войны. В частности, он упомянул фильм режиссера Кристофера Нолана, который, по его мнению, показал всему миру «суровую реальность ядерного конца».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение с Россией. Из-за него бушевали протесты и ушел в отставку президент

      Минобороны России сообщило о сотнях уничтоженных бойцах ВСУ под Курском

      Стало известно о выпавших на ходу из маршрутки в российском городе детях

      Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь

      Израиль пригрозил глубоким заходом в Ливан

      «Лента.ру» запустила акцию помощи бездомным животным «Cделай доброе мяу!»

      Директора российского магазина задержали за расправу над покупателем-вором

      Стала известна судьба выдворенного за беспорядки на круизном лайнере россиянина

      Россиянин ушел на СВО, был ранен и не получил за это ни рубля

      На Балтфлоте более 40 кораблей отработают задачи в базе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше