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09:59, 3 декабря 2024Экономика

Оценена возможность замены ипотеки рассрочкой

Девелопер Меркулов: рассрочка не сможет полностью заменить ипотеку
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Рассрочка не сможет стать полноценной заменой ипотеке, так как этот инструмент предполагает риски для застройщиков. Об этом заявил директор по девелопменту Level Group Александр Меркулов, передает «РИА Новости».

Меркулов отметил, что многие застройщики прибегают к рассрочке, однако не стремятся ее использовать. По его словам, просрочки со стороны дольщиков грозят большим объемом «нездорового долга». «По нашим наблюдениям, рассрочки могут приводить к дефолтам», — объяснил эксперт.

В качестве примера Меркулов привел запуск программы рассрочки в одном из проектов в 2022 году. По 40 из 60 договоров долевого участия (ДДУ) возникли проблемы с оплатой. Эксперт добавил, что в случае с ипотекой квартира находится в залоге у банка, а при рассрочке никаких гарантий для девелоперов нет.

Ранее о риске для застройщиков при сделках с рассрочкой сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

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