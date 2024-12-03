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12:25, 3 декабря 2024Бывший СССР

Песков высказался о полноправном членстве Украины в НАТО

Песков: для России неприемлемо полноправное членстве Украины в НАТО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Полноправное членстве Украины в НАТО неприемлемо для России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Потенциально такое решение для нас просто неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. Это не ликвидирует первопричины того, что сейчас происходит», — сказал он.

Песков добавил, что возможное вступление Украины в военно-политический блок контрастирует с тезисом Москвы о неделимости безопасности. По его словам, безопасность одного государства не может обеспечиваться в ущерб безопасности другого.

3 декабря стало известно, что Киев отказывается от альтернатив членству в НАТО. Как говорится в заявлении МИД Украины, присоединение к альянсу является единственной реальной гарантией безопасности. Внешнеполитическое ведомство страны также подчеркнуло, что замена членства в НАТО неприемлема для украинской стороны.

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