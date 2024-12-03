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10:10, 3 декабря 2024Бывший СССР

В МИД Украины назвали членство в НАТО единственной гарантией безопасности

В МИД Украины назвали членство в НАТО единственной гарантией безопасности страны
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Единственной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. С таким официальным заявлением выступил МИД страны, передает «Европейская правда».

«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для (...) России (...) является только полноправное членство Украины в НАТО», — говорится в тексте заявления. Это заявление является представлением официальной позицией властей Украины, пишет издание.

В тексте также говорится о неприемлемости замены членства в НАТО другими видами гарантий безопасности. Согласно тексту заявления, такое решение принято из-за «горького опыта Будапештского меморандума». 5 декабря 1994 года этот документ лишил Украину ядерного оружия.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатов стран-участниц НАТО сообщило о том, что альянс не сможет пригласить Украину в НАТО. По словам источников агентства, в Брюсселе нет никаких признаков консенсуса 32 стран-участниц организации по этому вопросу.

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