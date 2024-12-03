По делу бывшего замглавы Минтранса арестовали нового фигуранта

В Москве суд арестовал нового фигуранта по делу экс-замглавы Минтранса Семенова

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал бывшего гендиректора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеслава Смирнова по делу бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Смирнов обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В деле Семенова фигурируют хищения на 200 миллионов рублей, уточняет РИА Новости. Речь идет о событиях 2012 года, когда он работал директором департамента программ развития при Минтрансе. «ЗащитаИнфоТранс» — подведомтсвенное Минтрансу предприятие, специализирующееся на цифровизации и внедрении инноваций в транспортной области.

2 декабря была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Семенову. Суд отправил экс-замминистра в СИЗО на два месяца.