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11:26, 3 декабря 2024Силовые структуры

По делу бывшего замглавы Минтранса арестовали нового фигуранта

В Москве суд арестовал нового фигуранта по делу экс-замглавы Минтранса Семенова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал бывшего гендиректора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеслава Смирнова по делу бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Смирнов обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В деле Семенова фигурируют хищения на 200 миллионов рублей, уточняет РИА Новости. Речь идет о событиях 2012 года, когда он работал директором департамента программ развития при Минтрансе. «ЗащитаИнфоТранс» — подведомтсвенное Минтрансу предприятие, специализирующееся на цифровизации и внедрении инноваций в транспортной области.

2 декабря была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Семенову. Суд отправил экс-замминистра в СИЗО на два месяца.

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