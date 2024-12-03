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15:17, 3 декабря 2024Ценности

Популярный в 1970-х аксессуар вновь стал трендом

Vogue: популярные в 1970-х годах теннисные ожерелья вновь стали трендом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @haileybieber

Популярный в 1970-х годах аксессуар вновь стал трендом благодаря знаменитостям. Об этом пишет французская версия журнала Vogue.

По словам журналистов, в моду вернулись так называемые теннисные ожерелья. Данное украшение состоит из тонкой и гибкой металлической основы, инкрустированной бриллиантами одного размера. В настоящее время изделие начала активно включать в свои образы американская модель Хейли Бибер. Кроме того, его заметили у певиц Селены Гомес, Дуа Липы и Рианны, актрис Зендеи и Евы Лонгории и манекенщиц Эмили Ратаковски и Джиджи Хадид.

Изначально аналогичные украшения обрели популярность благодаря титулованной американской теннисистке Крис Эверт. Во время участия в открытом чемпионате США в 1978 году с руки спортсменки соскользнул бриллиантовый браслет в подобном стиле, после чего матч был приостановлен для поиска драгоценности. Инцидент в том числе привлек внимание знаменитостей. Впоследствии среди поклонниц изделия оказалась, например, британская супермодель и актриса Кейт Мосс.

В августе сообщалось, что молодежь пристрастилась к любимому аксессуару своих бабушек.

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