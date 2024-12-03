Посол России рассказал о впечатлениях Великобритании от «Орешника»

Посол России Келин: применение «Орешника» впечатлило Великобританию

Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» Вооруженными силами (ВС) России впечатлило Великобританию. Об этом заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в эфире RT.

«Британское общество оказалось глубоко под впечатлением от применения "Орешника"», — подчеркнул дипломат.

Келин рассказал, что официальные лица Великобритании пытались послать «успокаивающие сигналы» под впечатлением от удара ВС России. По его мнению, попытки британских властей не сработали, так как СМИ страны выпустили тревожные публикации.

Ранее Украину заподозрили в запросе у стран Запада систем против «Орешника». Как утверждается, Киев запросил системы THAAD и Arrow.