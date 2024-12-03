Украину заподозрили в запросе у стран Запада систем против «Орешника»

AFP: Украина запросила у стран Запада системы THAAD и Arrow против «Орешника»

Украина запросила у стран Запада системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD и Arrow против российской ракеты средней дальности «Орешник». Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).

«Они [запрошенные системы] включают THAAD и Arrow», — приводит агентство слова неназванных источников.

Ранее глава Центра по исследованию политики, вооруженных сил и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня Оу Сифу заявил, что применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» показало доступность всей территории Украины для ударов российских войск.

По словам эксперта, целью применения новой ракеты могла быть «демонстрация возможностей наступательных вооружений нового типа, которым украинская сторона не может противостоять».