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23:53, 3 декабря 2024Мир

Посольство России рассказало об охватившем Британию «антироссийском психозе»

Посольство РФ: британские СМИ охватила волна антироссийского психоза
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Li Ying / XinHua / Global Look Press

Британские СМИ охватила волна антироссийского психоза, основанного на шпиономании из-за мнимых угроз кибербезопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий посольства России в Великобритании.

«Эту симптоматику дополняет очередная накрывшая британские СМИ волна антироссийского психоза на почве шпиономании и вымыслов о мнимых киберугрозах. До этого местный официоз пытался изобразить нашу страну "порочной", а россиян — страдающими от отсутствия задатков "критического мышления"», — сообщили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что британский премьер Кир Стармер на выступлении в мэрии Лондона 2 декабря пытался рассуждать о России как о «неустойчивом и отчаявшемся агрессоре».

Ранее посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин рассказал о впечатлениях Лондона от «Орешника». «Британское общество оказалось глубоко под впечатлением от применения "Орешника"», — сказал дипломат.

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