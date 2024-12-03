Посольство РФ: британские СМИ охватила волна антироссийского психоза

Британские СМИ охватила волна антироссийского психоза, основанного на шпиономании из-за мнимых угроз кибербезопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий посольства России в Великобритании.

«Эту симптоматику дополняет очередная накрывшая британские СМИ волна антироссийского психоза на почве шпиономании и вымыслов о мнимых киберугрозах. До этого местный официоз пытался изобразить нашу страну "порочной", а россиян — страдающими от отсутствия задатков "критического мышления"», — сообщили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что британский премьер Кир Стармер на выступлении в мэрии Лондона 2 декабря пытался рассуждать о России как о «неустойчивом и отчаявшемся агрессоре».

Ранее посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин рассказал о впечатлениях Лондона от «Орешника». «Британское общество оказалось глубоко под впечатлением от применения "Орешника"», — сказал дипломат.