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19:40, 3 декабря 2024Наука и техника

Предложена гипотеза существования черных дыр внутри планет

Physics of the Dark Universe: черные дыры могут существовать внутри планет
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Ученые Университета Буффало и Национального университета Донгхва предложили новые подходы к поиску первичных черных дыр, которые могли образоваться в ранней Вселенной. В теоретическом исследовании, опубликованном в журнале Physics of the Dark Universe, описаны возможные сигнатуры этих объектов, включая полые планетоиды в космосе и микроскопические туннели в материалах на Земле.

Первичные черные дыры (ПЧД) представляют собой гипотетические объекты, которые могли возникнуть из-за локальных коллапсов сверхплотных областей пространства вскоре после Большого взрыва. Их масса значительно меньше массы звездных черных дыр, но плотность остается чрезвычайно высокой. Такие объекты могут быть связаны с природой темной материи и составлять значительную долю массы Вселенной.

Для поиска ПЧД исследователи предложили две гипотезы. Первая предполагает, что захваченная внутри планеты или астероида ПЧД поглощает жидкое ядро объекта, оставляя после себя полую оболочку. Во втором случае ПЧД, проходящая через твердый материал, создает микроскопические туннели. В обоих случаях сигнатуры этих процессов могут быть обнаружены с помощью существующих технологий.

Исследование установило, что полые объекты, созданные за счет воздействия ПЧД, не могут быть больше 1/10 радиуса Земли, иначе их оболочки разрушатся под собственным натяжением. Для оценки прочности таких объектов сравнивались свойства природных материалов, таких как гранит и железо. Плотность полых планетоидов можно определить через анализ их орбитального движения, выявляя несоответствия между массой и размером.

Что касается микроскопических туннелей, исследование показало, что их ширина может составлять всего 0,1 микрона. Эти следы, вероятно, сохранятся в древних материалах, таких как горные породы или старые сооружения. Несмотря на низкую вероятность, ученые считают, что поиск таких туннелей экономически оправдан, так как он не требует значительных затрат ресурсов.

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