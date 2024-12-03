Байден не смог самостоятельно подняться на одну ступеньку

Президент Анголы Жоау Лоуренсу помог Байдену подняться на подиум

Президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену вновь потребовалась помощь в преодолении одной ступеньки невысокого подиума, ему помог лидер Анголы Жуан Лоренсу. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости: США».

Сначала американскому лидеру показали направление, в котором ему необходимо идти, а когда потребовалось подняться на подиум, Лоренсу схватил президента за руку и помог ему преодолеть ступеньки.

Ранее Джо Байден вновь споткнулся на лестнице, когда пытался подняться на сцену во время выступления в штате Филадельфия. Политик дважды споткнулся на лестнице и взялся за перила, чтобы не упасть. Байдену нужно было преодолеть около пяти ступеней.

До этого появилась информация о том, что глава США стал чаще использовать запасной трап в задней части президентского воздушного борта, чтобы сократить риски очередного падения.