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22:36, 3 декабря 2024Мир

Байден не смог самостоятельно подняться на одну ступеньку

Президент Анголы Жоау Лоуренсу помог Байдену подняться на подиум
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену вновь потребовалась помощь в преодолении одной ступеньки невысокого подиума, ему помог лидер Анголы Жуан Лоренсу. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости: США».

Сначала американскому лидеру показали направление, в котором ему необходимо идти, а когда потребовалось подняться на подиум, Лоренсу схватил президента за руку и помог ему преодолеть ступеньки.

Ранее Джо Байден вновь споткнулся на лестнице, когда пытался подняться на сцену во время выступления в штате Филадельфия. Политик дважды споткнулся на лестнице и взялся за перила, чтобы не упасть. Байдену нужно было преодолеть около пяти ступеней.

До этого появилась информация о том, что глава США стал чаще использовать запасной трап в задней части президентского воздушного борта, чтобы сократить риски очередного падения.

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