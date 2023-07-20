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17:11, 20 июля 2023Мир

Байден стал чаще пользоваться запасным трапом

Politico: Байден стал использовать запасной трап, чтобы уменьшить риски падения

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Действующий президент США Джо Байден стал чаще использовать запасной трап в задней части президентского воздушного борта, чтобы уменьшить риски очередного падения. Об этом со ссылкой на помощников американского лидера сообщают журналисты Politico.

Обычно низкий трап применялся в случае непогоды, однако несколько месяцев назад Байден оценил его удобство в сравнении с длинным трапом, стыкующимся ближе к головной части президентского борта. Сообщается, что в ходе недавнего европейского турне Байден постоянно пользовался именно коротким трапом.

14 июля Байден вновь споткнулся при посадке на борт самолета, поднимаясь на этот раз именно по более короткому трапу.

В начале июня 80-летний Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил США в штате Колорадо. До этого американский президент также споткнулся при посадке в самолет в Алабаме.

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    Дмитрий Сотак
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