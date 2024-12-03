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03:23, 3 декабря 2024Бывший СССР

Путин и Лукашенко подпишут документы о развитии интеграции и о безопасности

МИД Белоруссии: Лукашенко и Путин примут документы об интеграции и безопасности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук сообщил РИА Новости, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут документы по дальнейшему развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности.

Ожидается, что документы примут 6 декабря в Минске в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства по случаю 25-летия союзного договора. «Весь комплекс подписываемых документов – это видение дальнейшего развития нашей интеграции, нашего Союзного государства», — отметил Назарук.

Он отметил, что документ не появился из ниоткуда, а является результатом конституций, концепции национальной безопасности, стратегии национальной безопасности двух государств. «Объединяющим фактором является договор о создании Союзного государства, юбилей которого мы и будем праздновать 8 декабря», — заключил замглавы МИД Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил об отсутствии у президента России Владимира Путина планов завоевать Украину. Белорусский лидер подчеркнул, что Путин никогда не ставил перед собой подобную задачу.

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