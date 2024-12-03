Раскрыта стоимость путешествия на автомобиле в новогодние праздники

Россияне назвали желанными городами для автопутешествия Великий Устюг и Иркутск

Стоимость путешествия на автомобиле из Москвы в самые популярные у туристов города на новогодних праздниках составит от девяти до 59 тысяч рублей. Об этом сообщается в совместном исследовании онлайн-сервисов «СберАвто» и «Работа.ру», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Как уточнили эксперты, наиболее востребованными направлениями на каникулах у отечественных путешественников стали Иркутск (Байкал), Санкт-Петербург, Великий Устюг и Карелия. Дороже всего жителям столицы обойдется поездка на машине в Иркутск — на путь придется потратить около 59,4 тысячи рублей.

На втором месте по дороговизне оказался маршрут Москва — Санкт-Петербург, для осуществления которого потребуется около 11 тысяч рублей. При этом поездки в Великий Устюг и Карелию примерно равнозначны по стоимости — на дорогу придется потратить 9,2 и 9,8 тысячи рублей соответственно.

Помимо указанных направлений, россияне назвали лучшими городами для путешествия на новогодние праздники Сочи, Калининград, Суздаль, Казань, Ярославль и Нижний Новогород.

В октябре самым желаемым направлением для автопутешествий россияне назвали Черное море. Также в этом списке оказался Байкал (20 процентов), Алтай (17 процентов) и Карелия (16 процентов).