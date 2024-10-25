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13:43, 25 октября 2024Моя страна

Раскрыто самое желаемое направление россиян для путешествий на машине

«Авто.ру»: 53 процента россиян путешествовали на машине в 2024 году

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Самым желаемым направлением для автопутешествий россияне назвали Черное море. Такую информацию раскрыли эксперты сервисов «Авто.ру» и «Яндекс Путешествия» в совместном исследовании, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

В ходе опроса, проведенного ко Дню автомобилиста, выяснилось, что за 2024 год 53 процента респондентов отправлялись в путешествие на машине по России. Чаще всего для таких поездок туристы выбирали Краснодарский край (18 процентов опрошенных), Санкт-Петербург (14 процентов) и Крым (2 процента).

Кроме того, эксперты выяснили, в какие места российские путешественники больше всего хотели бы отправиться в будущем. На первом месте оказалось Черное море, за которое проголосовали 31 процент опрошенных. Также в этом списке оказался Байкал (20 процентов), Алтай (17 процентов) и Карелия (16 процентов).

Эксперты отметили, что россияне охотно планируют путешествия на автомобиле на дальние расстояния. Например, о готовности проехать больше тысячи километров за рулем заявили почти 66 процентов респондентов. «При этом автолюбители ответственно подходят к планированию путешествия: полное техобслуживание проходят 53 процента, а техосмотр — 35 процентов», — говорится в исследовании.

Ранее россиянам назвали лучшие маршруты для путешествий на поезде по стране. Например, эксперты отметили «Рускеальский экспресс», который идет из карельского города Сортавалы в горный парк «Рускеала». Также туристам посоветовали отправиться на поезде из Москвы в Выборг и из Иркутска к Байкалу.

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      Марк Успенский
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