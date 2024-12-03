Раскрыто состояние звезды «Москва слезам не верит» на фоне новостей о госпитализации

Представитель Ирины Муравьевой раскрыл подробности состояния актрисы

Российская актриса театра и кино Ирина Муравьева находится дома. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил представитель артистки.

Он также уточнил, что с ее самочувствием все в порядке.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что Муравьева попала в больницу из-за резких болей в кишечнике. Отмечалось, что на данный момент она уже находится дома, ей рекомендовали пройти дальнейшее обследование у врачей.

75-летняя народная артистка России известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», «Мы, нижеподписавшиеся», «Дуэнья», «Не родись красивой» и «Гора самоцветов».