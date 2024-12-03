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19:51, 3 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыто возможное наказание для обвиненной в пропаганде терроризма Лазаревой

Телеведущей Татьяне Лазаревой грозит до 7 лет колонии за пропаганду терроризма
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Дело иноагента Лазаревой о пропаганде терроризма рассмотрят заочно

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Телеведущей Татьяне Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), объявленной в международный розыск по уголовному делу, грозит до семи лет лишения свободы. Возможное наказание для нее раскрывает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ближайшее время в отношении телеведущей начнется заочный процесс во 2-м Западном окружном военном суде.

Лазарева обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Согласно экспертизе, в ее высказываниях об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России содержались «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

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